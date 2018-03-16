Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden Tavuk Döner Uyarısı!

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, sağlıklı tavuk dönerin 7-8 TL'den aşağı mal edilemeyeceğini dile getirerek vatandaşları 10 TL'den ucuz tavuk dönerleri yememe konusunda uyardı.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, ülkemizde satılan tavuk dönerler hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Tavuğun yetiştirilmesi, kesimi ve denetimi aşamalarında herhangi bir sorun olmadığını belirten Gözet, buna karşın ürünlerin işlenmiş gıda haline getirilirken bazı merdiven altı işletmeler nedeni ile sıkıntılar ortaya çıktığını söyledi.

Tavuk dönerin hayvanın but ve göğüs kısımlarından yapılması gerektiğini ve denetimleri yapılmış ürünlerin dönerin içine belirli oranlarda konulması gerektiğini dile getiren Gözet, dönerin dış dünya ile temasının mümkün olduğunca az olduğu bir alanda pişirmesi gerektiğini söyledi.

‘’Isı derecesi pişirilme sürecinde eşit olmalı ve tavuğun dış kısmı kadar içi de pişmeli. Döner ustasının elinde devamlı hijyenik eldivenler, başında bandanalar olmalı, kesim sırasında kullanılan döner bıçakları, kaşıklar, gramaj ölçen tartılar devamlı temiz tutulmalı.’’ diyen Gözet, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan belgelerin ve belediyenin vermiş olduğu ruhsatların döner satılan işletmede müşterilerin görebileceği yerlere asılması gerektiğini belirtti.

Ucuz tavuk dönerler hakkında da açıklamalarda bulunan Gözet, hem halkın sağlığı ile oynayan işletmelere kızdı, hem de ucuz tavuk döner tüketen vatandaşları uyardı:

‘’Zincir marketlerde tüketim tarihi sona ermek üzere olan ve raflardan kaldırılan tavukların bu tür tavuk dönercilere ucuza satılarak döner yapıldığını da duyuyoruz. Tarihi geçmiş 15 liralık tavuğu 5 liraya alarak vatandaşa hangi vicdanla yediriyorsun? Bu tür şeyler merdiven altı imalathanelerde oluyor.’’ diyen Gözet, vatandaşları da şu şekilde uyardı:

‘’Tavuk döneri 4-5 liraya yemeyin, tüketmeyin. Bugün tavuğun göğüs ve but kısımlarının kilosu 17-18 lira. 100 gram tavuk döner yiyeceksiniz. 100 gram tavuk döner için 200 gram gerçek tavuk göğsü veya butu kullanılmalı. Bu da 3-3.5 lira demek. Bunun ekmeği, yanında verilen domatesi, salatası var. Dükkan kirası, işçi maliyeti, gaz parası, su parası, telefon ücreti, temizlik parası, işletme vergisi var. Bunun için 7-8 liradan aşağı mâl edilemez. 8 lira maliyeti olan bir yemeği size 5 liraya satamaz. Duyuyoruz okul yakınlarında, iş yeri çevrelerinde, gelir düzeyi düşük olan semtlerde 4 liraya tavuk döner satıyorlar ve bunun yanında ayranı da bedava veriyorlar. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; tavuk döneri 10 liradan aşağı satan yerlerden yemeyin, çocuklarınıza yedirmeyin, sağlığınızdan olmayın.’’