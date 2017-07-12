Türk Yapımı FPS Oyunu Zula, Steam’den Kaldırıldı!

Zula’nın geliştiricilerinin düzenlediği destek kampanyasından sonra Steam’den kaldırılması gündeme gelen oyun, bugünden itibaren platformdan kaldırıldı.

Öncelikle olayların başlangıcına gidelim. Zula’nın geliştiricileri, Hep Destek Tam Destek sloganıyla bir kampanya düzenlemiş ve kendilerine olumlu yönde yorum yapan oyunculara özel silahlar hediye etmeye başlamıştı. Yapılan bu hamle internet dünyasında eleştiri seslerinin yükselmesine sebep olmuş, Reddit’te açılan başlıkla da giderek harmanlanmıştı.

Valve’ın bu konuya bakışı ise çok net: Geliştiricilerle önceden yapılan sözleşme gereği Steam’deki kullanıcılar hiçbir şekilde manipüle edilemezler. Zula ise bu kampanyası ile Valve’ın sözleşmesini sanki ihlal etmiş gibi görünüyor. Sonuç olarak şirket, sözleşmesini iptal ettiği Zula’yı Steam üzerinden kaldırdı.

Zula geliştiricileri ise konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Güncel yeni açıklama (Temmuz 2017) :

Gelen uyarılar nedeniyle 22 Kasım 2016 tarihli olan Steam yorum destek etkinliğimiz kısa bir süre içerisinde müdahale edilip 2016 Aralık ayında iptal edilmiştir.

Bu kadar eski ve iptal edilmiş bir etkinliğin Zula ile ilgili gönderdiğimiz onlarca basın bülteninin hiçbirini yayınlamadığı halde bu konuyu sistemli ve organize bir şekilde oyunu kapattırmak isteği ve amacını da yazılarında belirterek haber yapmalarını son derece art niyetli buluyoruz.

Özellikle gelişmekte olan oyun sektörüne sahip ülkemiz gibi bölgelerde medya mecralarının, geliştiricilerin hataları ve eksiklerini zamanında ve yapıcı bir şekilde paylaşmalarını ve en azından aynı efor ve gayretle aynı geliştiricinin başarı ve pozitif haberlerini de paylaşmalarını, duyurmalarını temenni ediyoruz. Bu şekilde lokal geliştiricilerin de uluslararası devlere karşı sahip oldukları dezavantajlara rağmen var olmaları ve başarılı olmaları yolunda en azından zarar vermemiş olunacaktır.”

Steam üzerinden kaldırılmış olsa da Zula’yı şuradaki bağlantı üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.