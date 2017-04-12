Tehdit: Siber Çöküş’ün Yeni Tralier’ı Yayınlandı!

Tüm çalışmaları Türkiye’de gerçekleştirilen ve siber dünyayı konu alan bağımsız film Tehdit: Siber Çöküş’ün yeni trailer’ı paylaşıldı.

Bir süredir çekimleri devam eden ancak yeterli desteği bulamadığı için çalışmalarını yavaşlatma zorunda kalan Türkiye’nin ilk hacker temalı bağımsız sinema filmi Tehdit: Siber Çöküş’ün yeni fragmanı yayınlandı.

Fonlamanın iptal edilmesi ve sponsorluk görüşmelerinin tam anlamıyla olumlu geçmemesi nedeniyle bir türlü beyaz perdede göremediğimiz Tehdit: Siber Çöküş, yeni trailer’ı ile birlikte Sinema Müdürlüğü’nden destek bekliyor. Ayrıca filmin yapımcısı Mascot Films, yayınlanan trailer'ın filme ait son görüntü olduğunu ve vizyona girene kadar yeni bir trailer yayınlamayacaklarını da Facebook sayfası üzerinden duyurmuş durumda.

Umarız Tehdit: Siber Çöküş gerekli desteği bulur ve biz de böyle başarılı bir yapımı izleme şansı yakalarız.Tehdit: Siber Çöküş’ün yeni trailer'ını aşağıdan izleyebilirsiniz: