Türk Yapımı Helikopter 2017’de Geliyor!

2013 yılında ilk adımları atılan yerli helikopter, 2017 yılında yapılacak IDEF 2017’de sergilenecek.

Son yıllarda Türk yapımı noktasında güzel gelişmeler gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar otomobil, silah ve İHA noktasında duyduğumuz gelişmeler, bu sefer de 2017’de yerli helikopter ile devam edecek. 26 Haziran 2013’de TUSAŞ ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı oraklığı ile başlayan proje artık nihai seviyeye gelmiş durumda.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bulunan UH-1 tipi helikopterlerin yerine geçecek olan bu yeni yerli helikopterimiz 2017’deki IDEF’de sergilenecekken 2018 yılında ise önce TSK ardından Sağlık Bakanlığı’na kademeli olarak teslim edilecek.

5 ton ağırlık ve 20.000 feet irtifa gibi özelleri bulunan helikopter, 120 knot hız ile 2 pilot ile 12 yolcuya kadar kapasiteye sahip.

TUSAŞ, ASELSAN yapımı olacak olan bu helikopterin sadece motoru Honeywell ve Rolls-Royce ortak şirketi olan LHTEC firması tarafından üretilecek. Ancak ilerleyen yıllar için TEI’nin yerli motor çalışması da devam ediyor. Yani ilk aşamada Amerikan ve İngiliz markalarının motoru olacakken daha sonraki aşamada motorun da yerli olarak üretilmesinin ardından %100 yerli bir helikopter olacağının da altını çizelim.