Türk Yapımı Korku Oyunu Ghoul'den Oynanış Videosu Geldi!

Yerli yapım başarılı oyunlara bir yenisi daha ekleniyor.

Son yıllarda sayıları ve kaliteleri giderek artan yerli oyunlara şimdi bir yenisi daha ekleniyor. Miracle Studios tarafından geliştirilen Türk yapımı korku oyunu Ghoul, gerek konusu, gerekse oynanışı ile bizim olduğu kadar sizler gibi pek çok oyuncunun da dikkatini çekecek türden.

Unreal Engine 4 oyun geliştirme motoru kullanılarak hazırlanan ve first-person şeklinde oynanacak olan oyunun konusu şu şekilde: "İşini yapmak için geldiğin otelde Nil isimli karakteri yönlendiriyorsun. Karakterin bir hırsız, özel teklifler üzerine yaptığı görevlerde bu sefer yapması gereken bir adamın sahip olduğu keseyi çalmak. Fakat bu sefer farklı olan birşey var, kesenin sahibi ya da kesenin içinde ki mi ? belki de otel ? Fakat çaldıktan sonra öğrendiğin tek birşey var, peşindeki herneyse sesini ve hareketlerini algılyabiliyor ama göremiyor. Yaşamak istiyorsan nefesini tut ve hareket etme."

Steam Greenlight platformunda oyuncuların desteğini bekleyen Ghoul'dan güzel bir de oynanış videosu yayınlanmış. Videonun başında, oyunun geçtiği otelin içindeki Mustafa Kemal Atatürk portresi de çok güzel bir detay olmuş.

Ghoul'ün şu an için açıklanan minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

Windows 7/8/10 64-bit

Dört çekirdekli Intel veya AMD, 2,5 GHz Veya Üstü

6 GB Ram

DirectX 11 Uyumlu Ekran Kartı

Ghoul'ün Steam Greenlight sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.