Türk Yapımı Korku Temalı Bulmaca Oyunu Korku Hastanesi Steam'deki Yerini Aldı

Gamex 2016 fuarında oyuncuların beğenisine sunulan Korku Hastanesi oyunu, Greenlight oylamasını geçerek Steam'de yayınlandı.

Türk oyun sektöründe son günlerde güzel haberler duyuyoruz. Özellikle Crytek'in ekonomik zorluk içindeyken Türkiye'den ciddi bir yatırım alacağı ve dünyada başarılara imza atan Mount and Blade oyununun oyun konsollarına da çıkması gibi haberler oyun sektörünün gelişimini gösterirken bağımsız yapımcılardan da iyi haberler geliyor.

İlk olarak GameX 2016'da oyuncuların karşısına çıkan Oyunder destekli Türk oyun şirketi KNP Müzik ve Oyun Stüdyosu tarafından yapılan korku oyunu Korku Hastanesi, Steam Greenlight oylamasını geçerek Steam'den yeşil ışık aldı. Özellikle bulmacaya dayalı zeka oyunu olan ve içinde korku öğeleri de barındıran oyun 6TL'den Steam'de satılıyor.

Bir akıl hastasının zihninde geçen ve bulmacaları çözerek bu olaylardan kurtulmaya çalıştığınız oyunun Steam sayfasını bu bağlantıya giderek ziyaret edebilirsiniz.