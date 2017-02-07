Türk Yapımı Korku Oyunu No70'in Çıkış Tarihi Açıklandı

Bir süredir geliştirilen ve daha piyasaya çıkmadan dünyada kendinden söz ettiren No 70: Eye of Blasir'in piyasaya çıkış tarihi 15 Nisan olarak duyuruldu.

Türkiye'de oyun sektörü hızla gelişirken dünyayı hedefleyen Türk yapımı oyunların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Uzun süredir gündemde olan ve bugüne kadar yayınlanan fragmanlarla kendinden sıkça söz ettiren, Gamescom 2016 fuarında yabancı basının da ilgisini toplayan korku oyunu No 70'in çıkış tarihi açıklandı.

Gaming Istanbul 2017'de lansmanı yapılan Türk yapımı korku oyunu No70: Eye of Blasir'in çıkış tarihi 15 Nisan 2017 olarak duyuruldu. GIST fuarında da ayrı bir stantla fuara katılan ve oyuncuların deneyimleme şansı yakaladığı No70: Eye of Blasir, Steam ve Gamecell üzerinden satın alınabilecek. Dünya pazarını hedeflemesine rağmen içinde Türk kültürüne ait bazı öğeler de barındıran ve klasik korku oyunlarının dışında deneyim iddia eden oyunun kısa sürede önde gelen korku oyunları arasına girmesi bekleniyor.

Hangi platformlarda var?

Şimdilik PC platformu için çıkacak olan ve konsollara da gelip gelmeyeceği konusunda net bir bilgi bulunmayan oyun aynı zamanda HTC Vive platformunu da destekleyecek. Böylelikle HTC Vive sahipleri Türkiye'de yapılan en iyi korku oyunu olarak nitelendirilen No70: Eye of Blasir'i sanal gerçeklik gözlüğüyle de deneyimleyebilecek.

Oyunun oynanış videosunu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.