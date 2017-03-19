Türk Yapımı 'Korku Yolu' Steam Greenlight Oylamasında

Grafikleri ve yazılımı tamamen Akhala Games tarafından yapılan Fear Way (Korku Yolu), Steam Greenlight oylamasına sunuldu.

Türk oyun stüdyolarından Akhala Games, daha önce hem mobil hem de PC platformu için çıkardığı Madwarf oyunuyla Steam’den yeşil ışık almayı başarmıştı. Bu kez ekip, korku öğeleri barındıran oyunu Fear Way (Korku Yolu) ile kullanıcıların desteğini bekliyor.

Grafikleri ve yazılımı tamamen Akhala Games tarafından yapılan, hiçbir şekilde hazır modellere yer verilmeyen 3 boyutlu korku - bulmaca oyunu Korku Yolu 11 farklı dil seçeneğine sahip.

Şizofren bir hastanın zihninde kurguladığı bulmacadan kaçış öyküsünü anlatan, M.C. Escher’in perspektif çalışmalarının 3 boyuta uyarlandığı Korku Yolu’nu şu bağlantıya giderek Steam Greenlight’ta oylayabilir ya da dilerseniz hemen aşağıdan tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.