The Bell Oyununu Ekiple Beraber Geliştirebileceksiniz

No70’in yapımcısı Oldmoustache Gameworks’ün yeni oyunu The Bell’i, şirketle birlikte geliştirebileceksiniz.

Türk oyun geliştiricisi Oldmoustache Gameworks, başarılı sayılabilecek No70: Eye of Basir oyunundan sonra yeni oyunları The Bell’i duyurdu. Geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurulan oyun, No70’de yapılan hatalardan ders alınarak yapılmış. Şu anda resmi bir çıkış tarihi bulunmayan oyun, ilk oyuna göre daha çok oyuncuyla iç içe olacak. Oldmoustache’in proje yönetim programı Trello, daha önce eşine çok az rastlanır bir proje gerçekleştirerek oyuncuları da oyun geliştirme sürecine ekledi.

Trello’nun yeni projesiyle birlikte sizler de buraya tıklayarak The Bell oyununun geliştirme sürecine katkıda bulunabilirsiniz. Oyunun belli bölgelerindeki animasyon gelişimlerini anlık olarak takip edebilir ve bu animasyonlara göre ekibe geri bildirim yapabilirsiniz.

Bir oyun geliştirme süreci, düşünüldüğünden çok daha zordur. Maddi değerinin yanında pek çok sorunla karşılaşabileceğiniz oyun geliştirme sürecinde, yetiştirmeniz gereken işler vardır ve bu hıza ayak uydururken hata yapmamanız gerekir. Oldmoustache Gameworks, kullanıcılardan gelen birebir geri bildirimler sayesinde The Bell’i daha hatasız bir şekilde geliştirmek istiyor.

Normalde pek çok Kickstarter projesi, belirli dönemlerde oyunun geliştirilme aşaması hakkında bir takım bilgiler sunuyorlar, ancak Trello’nun yaptığı bu yeni sistem, oyun hakkında çok daha detaylı bilgi veriyor. Bunun nasıl bir etkisi olacağını oyun çıktıktan sonra hep birlikte göreceğiz. Bu sistemin; oyun geliştirmek isteyen, ancak bunun için neler gerektiğini bilmeyenler için de etkili olabileceği düşünülüyor.