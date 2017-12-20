Türk Yargısından WhatsApp Dolandırıcılığı İçin Önemli Karar

Yabancı numaralardan gelen ‘WhatsApp uygulamanızın süresi dolmak üzere, yenileyiniz’ şeklinde gelen mesajlar konusunda yargıdan emsal sayılabilecek bir karar geldi.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp’ı kullanarak vatandaşlardan uzun bir süredir haksız kazanç sağlayan dolandırıcılarla ilgili yapılan savcılık şikayetleri, “konunun hukuki olduğu ve tüketici mahkemeleri ile tüketici hakem heyetini ilgilendirdiği” ve kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararıyla sonuçlanıyordu.

Av. Murat Eltutan’ın müşteki olarak yapmış olduğu savcılık şikayetine de ilk olarak savcılık tarafından benzer gerekçelerle takipsizlik kararı verildiyse de Eltutan Hukuk Bürosunun itirazları ve girişimleri sonucunda “BİLİŞİM SİSTEMLERİ, BANKA veya KREDİ KURUMLARININ ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK” suçu işlendiği iddiasıyla İSTANBUL 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ 2017/383 E. Sayılı dosyasıyla dava açıldı.

İtalyan uyruklu şahıslar tarafından kurulan Retro Medya İnteraktif Teknoloji A.Ş. tarafından Türk vatandaşlarının cep telefonlarına yollanan “WhatsApp UYGULAMANIZIN SÜRESİ DOLMAK ÜZEREDİR … YENİLEYİNİZ…” şeklindeki mesajın ve akabinde kesilen ücretin bilişim sistemini kullanarak nitelikli dolandırıcılık olduğu şeklinde Av. Murat Eltutan tarafından yapılan idari ve cezai bildirimler nihayete ulaştı ve Retro Medya İnteraktif Teknoloji A.Ş. Yetkilisi Cristiano Caprodossi hakkında iddianame düzenlenerek Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Kendi ülkelerinde benzer hukuksuzluklara yeltenmeye dahi cesaret edemeyen fakat Türkiye’de ‘kafalarına göre takılan’ bu tip dolandırıcılar için mahkemenin emsal sayılacak bir karar alması bekleniyor.