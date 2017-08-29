ABD’lilere Soruldu: iPhone 8'i 5 Bin Dolara Alır mısınınız?

Türk YouTuber İlkay Zaman, ABD’lilere Türkiye’deki iPhone kullanıcılarının durumunu iliklerine kadar hissettirecek bir soru sordu. Bakalım cevaplar nasıl olmuş.

Geçtiğimiz günlerde iPhone 8’in hangi fiyatla geleceğine dair haberler düşmeye başlamıştı. Söylenenlere göre başlangıç fiyatı 999 dolar olacak olan iPhone 8, ülkemizdeki dolar kuru ve vergilerle birlikte 5000 TL’den aşağısını görmeyecek gibi.

Türk milleti olarak eğer bir iPhone hayranıysak, kredi dahi olsa çekip almaya değer gördüğümüz yeni iPhone modelini muhakkak satın alırız. Fakat fiyatını günümüz asgari ücretleriyle kıyaslarsak, ancak 3 maaşı yemeden içmeden biriktirmemiz gerekiyor ki -hatta birazcık daha gerekecek- iPhone 8’e sahip olabilelim. ABD’de yaşayan Türk YouTuber İlkay Zaman, ABD’lilere ‘eğer iPhone 8 5000 dolar olsaydı satın alır mıydınız?’ şeklinde bir soru yöneltiyor.

Birçok kişiyle röportaj yapıp aynı soruyu soran ekip, cevaplar arasında yalnızca bir kişinin bunu kabul ettiğine şahit oluyor. Aynı soru Türkiye’de olsaydı sonuç nasıl olurdu dersiniz?

YouTuber’ın kadın arkadaşıyla birlikte hazırladığı bu ilgi çekici videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz