Türk YouTuber'dan 2018 Model Windows XP Konsepti! (Video)

Türk YouTuber Kamer Kaan Avdan, 2018 yılında piyasaya sunulacak bir Windows XP'nin nasıl görüneceğini hayal ederek bir konsept video hazırladı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, günümüzden 17 yıl önce piyasaya sunmuş olduğu Windows XP için son hizmet paketini 10 yıl önce yayınlamış ve 2014 yılında da en unutulmaz işletim sistemlerinden birine desteğini sonlandırmıştı.

Microsoft, Windows XP için desteğini uzun yıllar önce sonlandırmış olsa da NetMarketShare’in verilerine göre global pazarın %6,13’ü hala Windows XP kullanıyor. Üstelik kullananlar arasında şirketler de bulunuyor.

Window XP oval tasarımı ve canlı renkleri ile dönemine göre oldukça şık bir tasarıma sahipti. Ayrıca işletim sisteminin basitliği de kullanımı kolaylaştırıyordu. Fakat günümüzde kullandığımız pek çok özelliğe de sahip değildi.

Daha önceleri Windows 11, iOS 12 ve Android 9.0’ın nasıl görünebileceğini düşünerek konsept videolar hazırlayan YouTuber Kamer Kaan Avdan, Windows XP 2018 Edition’ın nasıl olabileceğini hayal etti ve bir tasarım hazırladı.

Windows XP 2018 Edition genel olarak Windows XP’nin oval ve renkli tasarımı ile Windows 10’un Fluent Design tasarım çizgisini bir araya getiriyor. Böylece işletim sistemi hem modern hem de nostaljik bir havaya bürünüyor.

Kamer Kaan Avdan’ın Windows XP 2018 Edition videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Siz böyle bir işletim sistemini kullanmak ister miydiniz?