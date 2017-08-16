Inna, Türk YouTuber Tolga Olçaylı ile ağza marshmallow sokmalı challenge yaptı. Kaybeden ise ağzı marshmallow’larla tıkılı olacak şekilde şarkı söyledi.

Türkiye’de sık sık konser veren ve hatırı sayılı bir Türk dinleyici kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Inna, Türk YouTuber Tolga Olçaylı ile eğlenceli bir challenge videosu çekti.

Challenge’ta kaybedenin ağzındaki marshmallow’ları yemeden (ya da yutmadan) Inna’nın son dönemin popüler şarkısı Ruleta’yı söylemeye çalışacağı video, Olçaylı’nın sempatik tavırlarıyla oldukça eğlenceli görünüyor.

Yeni yeni tanınmaya başlayan YouTuber Tolga Olçaylı, Inna ile yaklaşık 4 ay önce eğlenceli bir video daha çekmiş. Aşağıda Olçaylı’nın hem challenge hem de ağda temalı videolarını izleyebilirsiniz.