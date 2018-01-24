YouTuber’ların Filmleri Sinemada Ne Kadar İzlendi?

Son dönemlerde popüler YouTube kanalları ve YouTuber’ların filmleriyle karşılaşmaya başladık. Peki şimdiye kadar vizyona giren bu filmler ne kadar izlendiler ve hasılat ettiler?

Enes Batur’un son filmi Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi?, son dönemde ülkemizdeki sinema anlayışının değişkenlik göstermeye başladığının en aktif örneklerinden. Daha önce popüler YouTube kanalı Oha Diyorum!’un da filmi vizyona girmişti fakat Enes Batur kadar ağır eleştiri almamıştı. Bu apayrı bir konu, başka bir zaman bununla ilgili fikirlerimizi de belirtiriz fakat her ne olursa olsun bu filmler, yapımcılarına ciddi kazançlar sağladılar. Üstelik az buz bir izlenme sayısı da elde etmediler. Peki hangi YouTuber / YouTuber’ın filmi ne kadar izlendi ve kazançları nasıl oldu?

Cumali Ceber: Allah Seni Alsın (Halil Söyletmez)

Geçtiğimiz yaz (4 Ağustos 2017) vizyona giren Halil Söyletmez’in filmi ilk 3 günde 128.564 kişi tarafından izlenmiş ve 1.469.209,03 TL hasılat yapmıştı. 9 hafta boyunca vizyonda kalan film, toplam 461.349 kişi tarafından izlendi ve gişede 5.044.986,48 TL hasılat elde etti.

Oha Diyorum!

3 Kasım 2017’de vizyona giren YouTube kanalının filmi, ilk 3 günde 111.960 kişi tarafından izlendi. Toplam 230.588 kişinin izlediği film, yapımcılarına 2.956.749,82 TL hasılat bıraktı.

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

Geçtiğimiz cuma günü (19 Ocak 2018) vizyona giren Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi? ise ilk 3 gününde diğer YouTube / YouTuber’lara nazaran çok daha yüksek izlenme sayısına ulaştı. İlk 3 gün 454.373 kişi tarafından izlenen film, 5.768.147,15 TL hasılat yaptı.