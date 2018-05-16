Türk YouTuber'dan 'Keşke Hemen Bugün Çıksa' Dedirten Windows 11 Konsepti! (Video)

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Türk YouTuber'dan 'Keşke Hemen Bugün Çıksa' Dedirten Windows 11 Konsepti! (Video)
Microsoft Windows'a dair konsept tasarımlar yapan Kamer Kaan Avdan, YouTube kanalından harika bir Windows 11 videosu yayınladı.

Bildiğiniz gibi Microsoft, Windows 10 ile birlikte 1-2 senede bir işletim sistemi çıkarma fikrini rafa kaldırdı. Bu şekilde daha güvenli işletim sistemlerine sahip olabiliyoruz. Tabii buna rağmen bünyedeki değişiklik isteği de durmuyor.
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Daha önce sizlerle Windows XP'nin modernize edilmiş konsept tasarımını paylaştığımız Kamer Kaan Avdan'ın bu seferki çalışması, Microsoft'un Fluent Design adını verdiği yeni görsel tasarımın Windows 11'de nasıl görüneceği fikri üzerinden oluşmuş.

Tıpkı 2018 XP'de olduğu gibi oldukça başarılı bir iş çıkartan Avdan, Microsoft'un niye bu tür yumuşak ve hoş görünen tasarımlar tercih etmediğini sorgulatıyor.

Etiketler: windows 11
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