Türk Zırhlısı Yörük'ün Seri Üretimine Başlanacak

Yörük zırhlısının temel aracını biçimlendiren Nurol Makina, seri üretime geçmeye hazırlanıyor. Sahada başarılı bir performans sergilemeye başlayan Yörük, mobilite, kalifikasyon ve patlatma testlerine tabi tutulacak.

Zırhlı kara aracı imalatçısı Nurol Makina, kısa zamanda ihracat başarısı yakalayan 'Yörük 4x4' zırhlı aracının seri imalatına hazırlanıyor. Şirket, 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ürün ailesine katılan son aracı Yörük için geçtiğimiz günlerde 'Fabrika İlk Çıkış Töreni' düzenledi. Fabrika çıkışıyla beraber, daha evvel Yörük konseptini gösteren 2 prototip araçtan farklı olarak, seri üretime temel teşkil edecek araçlar da meydana çıkmış oldu. Temel aracın koruma düzeyi ve donanımları talebe göre değiştirilebilecek ve farklı ihtiyaçları karşılayabilecek araç konfigürasyonları elde edilecek.

Bu gelişmenin ardından, ilk olarak Katar'dan alınan Yörük siparişinin çıkacağı seri imalat hattının kurulmasına dair çalışmalar da hız kazandı. Nurol Makina, seri üretim süreciyle birlikte Katar'ın gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan farklı konfigürasyonlardaki araçların teslimatlarına başlayacak.

Nurol Makina, Yörük'ün geliştirilmesi sürecinde uluslararası alanda ciddi talep gören ve farklı coğrafyalarda kullanılan Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı'ndan edindiği deneyimden faydalandı. Şirket, Ejder Yalçın'ın 10 ülkede katıldığı testlerde önemli tecrübeler elde etti.

Dijital ve uzaktan komuta fonksiyonları

Yörük araçlarında talep doğrultusunda dijital gösterge/kontrol paneli kullanılacak. Personel, dijital göstergeden araca dair bilgileri kolaylıkla izleyebilecek. Ayrıca, Yörük'ün bütün fonksiyonları panel üzerinden kontrol edilebilecek.

Nurol Makina, kısa zaman önce Ejder Yalçın'la başarılı şekilde test edilen uzaktan komuta kabiliyetini de Yörük'e entegre etti. Yörük, ihtiyaç halinde sürücüsüz olarak, uzaktan komutayla görev yapabilecek.

Yörük 4x4'e, Ejder Yalçın'a takılabilen bütün kule sistemleri monte edilebilecek. Ejder Yalçın yurtdışından sürekli yeni siparişler alırken, bazı ülkeler de Yörük zırhlısıyla ilgileniyor.

Yörük'e kardeş koruması

Yörük, yüksek mobilite performansına ve koruma düzeyine modülerlik niteliğini de ekleyerek kullanıcısının önüne yeni ufuklar açmaya hazırlanıyor.

Nurol Makina, Yörük'le farklı koruma seviyesi ve görev yükü taşıma ihtiyaçlarına, tek bir platformla yanıt vermeyi hedefliyor. Araç, 'seviye 1-4' arasında değişebilen, ölçeklenebilir bir zırh korumasına sahip. Aracın balistik koruma seviyesi, eklenen veya çıkarılan zırh plakaları ile ihtiyaca göre ayarlanabiliyor.

Yörük 4x4’ün bir başka avantajı ise, zırh plakalarının Nurol Makina’nın kardeş şirketi olan Nurol Teknoloji tarafından geliştirilmesi. İki firma arasındaki yakınlık, araca özel plakaların hızlı bir biçimde imal edilebilmesini sağlıyor.