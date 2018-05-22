Türkçe Google Asistan İçin Beta Süreci Başlıyor!

Google Asistan'a Türkçe desteği sunmaya hazırlanan Google, beta sürecine katılacak test kullanıcılarına davetiyelerini yollamaya başladı bile. Testlerin 1-2 hafta içinde başlaması bekleniyor.

Günümüzde sesli asistanlar, akıllı telefonların en önemli özelliklerinden biri olmuş durumda. Hem Android hem de iOS desteği sayesinde Google Asistan, sesli asistanlar içinde en fazla dikkat çekenlerden biri. Tuhaf olan şu ki, tüm Android akıllı telefonlarda dahili olarak var olan Google Asistan’da Türkçe desteği bulunmuyor. En azından şu ana kadar bulunmuyordu.

Google’ın sesli asistanına Türkçe desteği sunmaya hazırlandığını daha önce yaptığımız haber ile siz değerli takipçilerimize duyurmuştuk. Türkçe destek için işi ağırdan almayan Google, kapalı beta süreci için kullanıcılara davetiyelerini yollamaya başladı bile. Fakat Google, konu hakkında gizliliğe çok dikkat ettiğinden şu an için detaylı bilgiye sahip değiliz.

‘Güvenilir Test Kullanıcılarına Özel’ başlığı ile gönderilen e-postada kullanıcıların söz konusu formu, yayınlanma tarihini ve diğer bilgileri hiç kimseyle paylaşmamaları istenirken, herhangi bir paylaşım halinde gelecek testlere katılamayacağı bildirildi. E-postada ayrıca beta sürecinin 1-2 hafta içinde başlayacağı belirtiliyor.

Bazıları ‘gereksiz’ görüyor olsa da dijital asistanlar, çoktan hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Öyle ki, çekirdeğini sesli asistanların oluşturduğu akıllı hoparlörler çoktan kendi devasa pazarlarını oluşturmuş durumdalar. Google Asistan’a Türkçe desteğinin gelmesi, sesli asistanların ülkemizdeki kullanımını da ciddi şekilde etkileyecektir.