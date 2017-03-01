Türkçe Şarkıların GTA 5’e Uyarlanmasıyla Hazırlanan Video

CewoHere isimli YouTube kanalının yayınladığı video, içeriği itibarıyla oldukça eğlenceli. Kanal, Türkçe şarkıları oyundaki bazı sahnelerle uyarlayarak eğlenceli bir video hazırladı.

GTA 6 çıkana kadar tek eğlencemiz GTA 5 olmaya devam edecek gibi görünüyor. Modcuların hemen her gün çıkardıkları modlar, oyunun sürekli olarak taze kalmasını ve oynanabilirliğinin daim olmasını sağlıyor. YouTube kanalı CewoHere, bizlere içerisinde Türkçe şarkıların bulunduğu ve oyundan bazı sahnelerin yer aldığı eğlenceli bir video hazırladı.

Oyundaki sahnelerin, şarkıların tarzlarına ve sözlerine göre derlenerek hazırlanan videoda günümüzün popüler şarkılarına yer verilmiş. Baştan sona eğlenceli bulduğum videonun özellikle 30. saniyesi beni bayağı bi’ güldürdü :) Keyifli izlemeler.