İngiltere Ankara Büyükelçisinden Esprili Bir Paylaşım Daha

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi olan Richard Moore, Twitter üzerinden yaptığı Türkçe paylaşımlarıyla son dönemdeki popülerliğini devam ettiriyor.

Richard Moore, Türkiye’de yaşaya yaşaya mizah anlayışı tıpkı bizimki olmaya başlayan, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi. Ara sıra yaptığı mizahi paylaşımlarıyla takipçi kitlesine çok farklı kesimlerden kişilerin katıldığı Moore, yaptığı son paylaşımıyla ilgileri tekrar üzerine çekmeyi başardı.

Aşağıdaki tweet’iyle “Ankara’daki asfalt ekipleri çok hoşgörülü. :) Sanırım Birleşik Krallık’ta olsa araç çektirilirdi (ya da asfalt üzerine dökülürdü)” şeklinde bir mesaj yayınlayan Moore, ayrıca Türkçe’sini de ne kadar geliştirdiğini gözler önüne seriyor.

Moore’un bu mesajına karşılık olarak kendisine Twitter’dan bazı cevaplar geldi. Bunlardan bir tanesi, benzer durumun İngiltere’nin Manchester şehrinde de yaşanmış olması ve fakat büyükelçinin de söylediği gibi aracın üzerine asfaltın dökülmemesi üzerineydi.

Cevaplar arasında efsanevi diyaloglar da geçmiyor değil.