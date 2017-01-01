Turkcell, 36 Ay Taksitle PlayStation 4 Satışına Başlıyor

Turkcell, finans markası Financell iş birliğiyle Sony'nin PlayStation 4 oyun konsolunu tarifeye ek 36 aya varan taksitlerle satacak.

PlayStation 4 Pro'nun çıkışıyla birlikte fiyat anlamında daha uygun bir tercih olan yeni PlayStation 4'ü (PS4 Slim) sık sık bazı kampanyalarda görüyoruz ancak bir operatör şirketinin oyun konsolu satışı yaptığını görmemiştik. Bu alanda bir ilki gerçekleştirecek olan Turkcell, Sony PlayStation 4 oyun konsolunu telefon satar gibi tarifeye ek bir şekilde satacak.

Özellikle kredi kartıyla taksit yapmaya temkinli yaklaşan ve uzun süreli taksit yapmak isteyen vatandaşların ihtiyacına yönelik bir çözüm geliştiren Turkcell, Turkcell Finansman A.Ş. şirketiyle birlikte 36 aya varan tarifeye ek taksitle 500GB kapasiteli PlayStation 4'ü satışa sunacak.

Halk arasında adı PlayStation 4 Slim olarak da geçen yenilenen PlayStation 4'ü müşterileriyle buluşturacak şirket PS4 için 12 ayda aylık tarifeye ek yaklaşık 107TL, 24 ayda aylık tarifeye ek yaklaşık 59TL ve 36 ayda aylık tarifeye ek yaklaşık 43TL talep edecek.

Ayrıca Turkcell tarafından satılacak PlayStation 4, Sony Eurasia garantisinde olacak yani kullanıcılar Sony'nin ülkemizdeki garanti hizmetinden yararlanabilecek.