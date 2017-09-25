Turkcell, 50+10 GB İnternet Paketli Lifecell'i Duyurdu!

Turkcell, yeni markası Lifecell'i duyurdu. Lifecell'e geçerek yepyeni internet tarifelerinden yararlanabileceksiniz.

Turkcell, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısıyla Türkiye mobil internet sektöründe yeni bir kapı araladı. Lifecell isimli yeni bir marka duyuran firma, bu markanın ilk tarifesini de duyurdu. 50GB kotalı paket ve yeni bir akıllı telefonla duyurulan Lifecell, ülkemizin mobil internet konusundaki başarısını devam ettirecek.

General Mobile ile işbirliği yapmaya karar veren Turkcell, Lifecell ile birlikte yeni bir telefon duyurusu da yaptı, ancak 50 GB kotalı paketi duyan pek çok kullanıcı telefonu duymadı bile.

Lifecell markası altında “Süper Paket” olarak duyurulan 50 GB kotalı pakete ek olarak 7 GB özgür kota da geliyor.

Yine de tüm bu internet paketi özgürce kullanabileceğiniz şekilde değil. 15 GB’ı TV+, 15 GB’ı Fizy, 10 GB’ı Lifebox, 2 GB’ı Twitter ve Facebook, 8 GB’ı Dergilik uygulaması ve tamamiyle sınırsız olacak şekilde Bip uygulamasına konuşma ve mesajlaşma imkanı sunuluyor. Bununla birlikte her yerde özgürce kullanabileceğiniz 5-10 GB ekstra internet kotası da sunuluyor.

3 Ayrı Tarife ve Fiyat Seçeneği

3 ayrı tarife seçeneği ile gelen Lifebox, Super, Extra ve Pro paketlerini duyurdu. Bu paketlerin üçünde de 50 GB’lık internet paketi yer alıyor. Super pakette, 50 GB’a ek 5 GB internet sunuluyor. 50+5 GB Super pakete 49 TL’ye sahip olabilirsiniz. Ayrıca 50+7 GB’lık Extra paketine 59 TL, 50+10 GB’lık Pro paketine ise 69 TL’den sahip olabileceksiniz. Ayrıca Lifecell’i kullanıcılar ilk 2 ay boyunca 2 GB ekstra internet kullanacaklar.

Lifecell Akıllı Telefonu

Turkcell, yeni markasını telefonla taçlandırdı. General Mobile’la yapılan işbirliği sonucunda, General Mobile GM 6 modelinin aynısını Lifecell markası altında sunan Turkcell, ilk iki taksiti Turkcell’e ait olacak şekilde toplamda 36 ay/40 TL ödeme istiyor. Tüm fiyatı araştırdığımızda karşımıza 1.440 TL gibi bir fiyat çıkıyor. Telefonda 5 inç ekran, 4 çekirdekli işlemci ve Android 7.0 Nougat işletim sistemi var.