Turkcell Canlı Yayında Avrasya Tüneli'ni Geçti

Instagram'ın canlı yayın özelliğini ülkemizde kullanan ilk markalardan olan Turkcell, ilginç bir fikirle mobil veriye bağlıyken canlı yayında Avrasya Tüneli'ni geçti.

Instagram'ın geçtiğimiz gün ülkemizde resmi olarak kullanıma sunduğu canlı yayın özelliği ülkemizdeki markalar tarafından da kullanılmaya başlandı. Bu özelliği kullanan ilk markalardan olan Turkcell, biraz farklı bir yöntemle Instagram'ın canlı yayınlarına merhaba dedi.

Çekim gücü konusunda iddialı olan Turkcell, Avrasya Tüneli'ne girerken mobil veri üzerinden canlı yayın başlattı ve mobil veriye bağlıyken Avrasya Tüneli'ne girdi. Tünel boyunca yayın yapan Turkcell'in yayını kesilmeden devam etti yani Turkcell, denizin altındaki tünelde çekim gücünü canlı yayınla da göstermiş oldu.

Açıkçası diğer operatörler Avrasya Tüneli'nden geçerken nasıl bir çekim kalitesi sunuyor bilemiyoruz ama yine de Turkcell'in Instgram'da yaptığı ilk canlı yayını yaratıcı bir fikirle değerlendirdiği gönül rahatlığıyla söylenebilir.