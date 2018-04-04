Turkcell’in düzenlediği Teknoloji Zirvesi’nde konuşan Kaan Terzioğlu, Turkcell’in ve Türkiye’nin gelecek teknolojilerinden bahsetti.

Turkcell önderliğinde gerçekleşen Teknoloji Zirvesi, bugün sabah saatlerinden beri devam ediyor. Pek çok ismin gelip konuşma yaptığı zirvede, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da konuşma yaptı. Terzioğlu, gerçekleşen protokol konuşmalarının artından sahneye geçerek, önümüzdeki dönem planlarından bahsetti. Terzioğlu, konuşma kapsamında dijitalle yaşanan dönüşüme de değindi.

Turkcell, bir süredir Lifecell Ventures ile dünyanın her bölgesine dijital bir deneyim sunmaya başladı. Normal bir operatör olmaktan ziyade bir teknoloji şirketine dönüşen Turkcell, bu paketi ile dijital alanda iletişim, müzik, TV, ticaret, eğlence gibi pek çok uygulama ve bulut çözümlerini birleştiriyor.

Türkiye’de insanların fizy'de günlük ortalama 24 dakika müzik dinlediği, 31 dakika Dergilik’te dergi ve gazete okuduğunu ve 63 dakika televizyon izlediğini belirten Terzioğlu, bu servisin şu anda dünya genelinde 192 ülkede kullanılmaya devam ettiğini belirtti. Antarktika’da bile 3 Bip kullanıcısının olduğunu söyleyen Terzioğlu, bununla birlikte şirketin içerisinde yer alan tüm süreçleri dijitalleştirdiklerini belirtti.

Türkiye’den dünyayı hedefleyen bir teknoloji şirketi olduklarını belirten Terzioğlu, Türkiye’de iş yapan yabancı teknoloji şirketleri için “Türkiye’de iş yapacaksa Türkiye’nin datasını Türkiye’de tutarak yapsın” dedi.

Çocuklar ve İnternet

Çocukların hatta bebeklerin internet kullanması hakkında açıklama yapan Turkcell’in CEO’su Terzioğlu, “bir bebeğin elinde telefon verdiğinizde ağlamayı bırakıyorsa, orada bir sıkıntı vardır” diyerek tepkisini gösterdi. 12 aylık bebeğe telefon verilmesini ve bu bebeği geleceğin müşterisi olarak görmeyi doğru bulmadıklarını belirten Terzioğlu, ebeveynlerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğinin de altını çizdi.

4. Sanayi Devrimi: Data

Terzioğlu, 3. Sanayi devriminin baş aktörü olan petrolün yerini dataya bıraktığını belirtti. 4. Sanayi devriminin başladığı bu günlerde yeni gücün data olduğunu söyleyen Terzioğlu, “İşimiz ham data satmak değil, müzik-tv-bulut hizmetleriyle müşteri ilişkilerini geliştirmek” diyerek Facebook’un içine girdiği data krizine de gönderme yapmış oldu.

Yaani uygulamasıyla Türkiye’deki yerli arama motoru boşluğunu doldurduklarını belirten ünlü CEO, Türkiye’nin datası Türkiye’de kalmalı diyerek bu konuda istihdam yaratılması gerektiğinin altını çizdi.

E-Ticaret ve Ekonomi Güvenliği

Türkiye olarak dijitalleşmemiz gerektiğini belirten Terzioğlu, önümüzdeki en önemli konulardan birinin E-Ticaret ve ekonomi alanında güvenlik olduğunu açıkladı. Kredi kartı gibi çok önemli bilgilerimizi verdiğimiz bu sitelerin kusursuz bir şekilde korunması gerekiyor.

Turkcell olarak insan ve insana değer katan konulara kolaylık sağlamak istediklerini belirten Terzioğlu, bunun için görmeyene göz, duymayana ise kulak olmak istediklerini belirtti.

Turkcell’in düzenlediği Teknoloji Zirvesi şu anda tüm hızıyla devam ediyor. IBM, Huawei gibi ünlü firmaların yetkili isimlerinin de katılıp konuşma yapacağı zirveyi aşağıdan canlı olarak takip edebilirsiniz.