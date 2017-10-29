Turkcell'den 29 Ekim'e Özel "Atatürk" Sürprizi

Turkcell 29 Ekim'e özel arama yapanların bayramını ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal AtatürK'ün sesiyle kutladı.

Turkcell, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla arama yapmak isteyen müşterilerine Atatürk’ün sesini dinleterek sürpriz yaptı. Şirket, saatler 00:00’ı gösterdiğinde telefon araması yapmak isteyenlere çalma sesi yerine önce Mustafa Kemal Atatürk’ün sesini dinletti.

Atatürk'ün bir etkinlikteki konuşmasının ses kaydını arama yapanlara dinleterek jest yapan Turkcell, yaptıkları bu jestle müşterilerinin gözüne bir kere daha girdi diyebiliriz. Kayıtta ise ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türk milleti bu büyük millet bayramını, daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı, gönülden dilerim.” dediği duyuluyor.

Hemen yukarıdaki videodan da duyabileceğiniz ses kaydı, bugün saat 00.00'a kadar yapılan tüm aramalarda duyulacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Turkcell'in yaptığı jesti beğendiniz mi?