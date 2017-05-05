Turkcell’den Dün Akşamki Mobil İnternet Faciası Nedeniyle Herkese 1 GB Bedava İnternet!
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Dün akşam bazı istasyonlardan kaynaklanan sorundan ötürü kullanıcılarının mobil internete erişimi konusunda sıkıntı yaşamasına sebep olan Turkcell, herkese özür maiyetinde 1 GB’lik bedava internet verileceğini duyurdu.

Bildiğiniz üzere Turkcell dün akşam saatlerinde yaklaşık 2 saatlik bir mobil internet kesintisi yaşamış, kullanıcılarını ciddi bir sıkıntı içerisine sokmuştu. Durumun farkında olan şirket, müşterilerinin gönlünü nasıl alacağını konusunda Twitter’da bir anket düzenlemiş, çoğunluk ise 1 GB hediye internet talebinde bulunmuştu. 
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Aşağıdaki görselden de görebileceğiniz üzere şirket, söz konusu talebe olumlu karşılık verdi ve tüm kullanıcılarına 1 hafta geçerli olmak kaydıyla 1 GB hediye internet verdi. 

Turkcell, dün akşam başlattığı ankette kullanıcılarına "Şebekemizde meydana gelen geçici sorun sebebiyle tüm Turkcell'lilerden özür dileriz. Hangi hediye ile sizi daha fazla mutlu edebiliriz?" şeklinde soru sormuş, anket sonucundan 1 GB internet çıkmasıyla da bugünden tüm Turkcell’lilerin hatlarına 1 GB internet paketini tanımladı.

Turkcell Hesabım uygulamasını kullanarak 1 GB internet paketini görüntüleyebilirsiniz.

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Etiketler: turkcell
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