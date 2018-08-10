2018 - 2019 Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sadece saatler kalmışken, Turkcell'den taraftarlara güzel bir sürpriz geldi.

Bildiğiniz gibi Lefter Küçükandonydis Sezonu, bugün 21.45'te oynanacak MKE Ankaragücü - Galatasaray maçıyla başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda lige ismini vererek ve farklı taraftar paketleri sunarak Türk futbolu ile ilgili atılımlarda bulunan Turkcell, şimdi de taraftarlara hediye internet veriyor.

Daha öncesinde Galatasaray için Sarı, Kırmızı ve Şampiyon adında üç destek paketi sunan, Bursaspor taraftarları için Bursa Mobile, Trabzonsporlular için ise 61Cell hatlarını piyasaya süren Turkcell, sezonun başlaması şerefine tüm bu paketlerin sahiplerine 1GB internet hediye ediyor.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Modern futbol dünyası dijitalleşiyor. Kulüplerin geleceği de bundan geçiyor. Yeni sezonda da tüm taraftarları, takımlarını desteklemeye ve futbol coşkusunu hem statlarda hem de dijital ortamlarda yaşamaya davet ediyorum. ve bunun için de dijital iş birliğine gittiğimiz kulüplerin taraftarlarına hediye 1 GB internet hediye ediyoruz. Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun tüm takımlara, taraftarlara ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim."

Elbette bu takımlar arasında neden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin olmadığını düşünebilirsiniz: Bildiğiniz üzere Beşiktaş'ın Vodafone ile uzun soluklu bir anlaşması mevcut ve bu yüzden diğer operatörlerin kampanyalarına dahil olmaları mümkün değil. Fenerbahçe ise Türk Telekom ile Fenercell isimli projede devam ediyor.