Turkcell, ‘Salla Kazan’ kampanyasıyla yeni yılda müşterilerine akıllı telefon ve tablet gibi birçok hediye verecek. Ayrıca 31 Aralık’ta saat 18.00’dan itibaren geçerli olacak özel bir hediyesi daha var.

Birkaç gün sonra koca bir yılı geride bırakıp yeni yıla merhaba diyeceğiz. Bazıları için yılın sadece 365 gününden biri olarak görülen 1 Ocak, bazıları için de yeni yıla umutla girecek olmanın heyecanı ve telaşı içerisinde oldukları bir gündür. Biz de Webtekno ve Teknostore ekibi olarak sizlere uygun fiyatlı ürün tavsiyelerinde bulunmuştuk. Turkcell ise bu yıl biraz daha bonkör davranarak hem yeni yılda hem de 31 Aralık tarihinde müşterilerine iki özel hediye verecek.

Öncelikle daha yakın tarih olan 31 Aralık’taki hediyenin ne olduğuna bir bakalım. 31 Aralık saat 18.00’dan itibaren Turkcell kullanıcıları, Instagram’ı sınırsız olarak kullanabilecekler. Zira bu saatten itibaren bazılarımız sevdikleriyle bol bol vakit geçirecek ve fotoğraf / video çekecektir. Instagram da bu iki aktivite için biçilmiş kaftan olduğu için Turkcell, müşterilerinin mobil internetinin bir günde kotasını doldurmaması için böyle bir hediye vermeyi uygun görmüş.

Diğer hediye ise bir kampanya ile müşterilere ulaştırılacak. ‘Salla Kazan’ isimli hediye kampanyası ile Turkcell kullanıcıları, 18 Ocak 2018’e kadar cep telefonu, tablet ve oyun konsolu gibi birçok özel hediyeye sahip olabilecekler. Bu hediyelerin tam listesi ise şu şekilde:

50 adet iPhone8 64GB

50 adet Galaxy Note8 64GB

50 adet T80

75 adet iPad (Cellular & WiFi) 128GB

50 adet PlayStation 4 500GB

Ayrıca Turkcell Hesabım üzerinden ‘Salla Kazan’ yapan Turkcelliler, internet, dakika ile TV+, BiP ve fizy gibi servislerden ücretsiz abonelik kazanmaya devam edebilecekler. Tüm detaylara ulaşmak için şuradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.