Turkcell, MWC 2018’de aracınızı çok daha işlevsel kullanmanızı sağlayacak Kopilot uygulamasını duyurdu. Şirketin göze çarpan bir başka projesi de akıllı tarım uygulamasıydı.

Turkcell, MWC 2018’de Kopilot ve akıllı tarım projelerini tanıttı. MWC 2018’de bizim de deneme fırsatı bulduğumuz Kopilot; sürüş keyfi, güvenlik ve tasarruf için aracınıza dair tüm bilgileri sizlere sunuyor. Sahip olduğunuz aracın performansından sürüş deneyimine kadar çok detaylı bilgiler sunan Kopilot, geleceğin arabaları için önemli bir adım gibi gözüküyor.

Klasik bir araç takip hizmetinin çok ötesinde hizmetler sunan Kopilot uygulaması, kullanım detayları, seyahat günlüğü, sürücü davranışı, sürüş modları ve bildirimleriyle aracınızı sürekli kontrol altında tutmanızı sağlıyor. Turkcell’in sunduğu Kopilot uygulamasının tüm bu özelliklerinin dışında, marka işbirlikleri sayesinde kullanıcılar avantajlı fırsatlardan yararlanabiliyor.

MWC 2018’de büyük bir ilgiyle karşılanan Kopilot uygulaması, aracınız için sunduğu akıllı çözümler sayesinde araba kullanma alışkanlıklarını baştan yazmanızı sağlayabilir. Konuyla ilgili olarak daha fazla bilgiye şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Akıllı Tarım Projesi

Kopilot dışında MWC 2018’de tanıtılan bir başka proje de akıllı tarım projesiydi. Akıllı tarım sayesinde çiftçiler ve kurumlar teknolojiden faydalanarak tarımın verimliliğini artırıyorlar. Tarlada yetiştirilen ürünlerle ilgili düzenli bilgi akışı sağlayan uygulama, tarladaki mahsullerin verimliliği artırmak için çiftçiye çevre, hava ve toprak koşullarıyla ilgili bilgi akışı sağlıyor. Ortaya çıkan riskli durumları analiz ederek çiftçiyi önceden uyaran akıllı tarım uygulaması, tarlanın sulanması veya ilaçlanması gerektiğini akıllı telefonlar aracılığı ile ilgili kişiye iletebiliyor.

Turkcell, MWC 2018’de ülkemiz adına pek çok yaratıcı projeyi duyurdu. Bu projelerin ilerleyen dönemlerde hem ülkemiz hem de dünya için daha çok yankı uyandırması bekleniyor.