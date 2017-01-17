Turkcell’den Sonra Ericsson da Yaptığı 5G Testi İle 22Gbps Hıza Ulaştı!

Turkcell’in geçtiğimiz günlerde yaptığı 5G demo hız testi ardından Ericsson’un testinden de rekor hızlar çıktı!

Bildiğiniz gibi BTK tarafından yapılan panellerde ve açıklamalarda dünya genelinde 2020 yılında geçilmesi planlanan 5G bağlantı teknolojisine Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi ülkeler ile beraber ilk geçiş yapan ve öncü bir ülke olacağımıza dair önemli bir bilgi paylaşılmıştı.

Bu noktada çalışmalarını hızlandıran operatörler ve sağlayıcılar için geçtiğimiz gün Turkcell’in yaptığı testte 24Gbps hızına ulaşılarak 5G ağının 4.5G’ye göre ne kadar yüksek ve başarılı bir sistem olacağını göstermişti.

Şimdi ise Turkcell ile beraber yaptığı testin ardından tek başına da ayrı bir 5G testi yapan Ericsson, 17 Ocak 2017’de İstanbul Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılan 5G Konferansı’nda yaptığı test ile 22Gbps hızına ulaştı.

Sonuç olarak daha ilk laboratuvar testlerinde 22Gbps ve 24Gbps hızlarını gördüğümüz 5G bandında görünüşe göre 2020 sonrası Mbit hızları yerine artık dönem Gbit hızlarından bahsedilmeye geçecek gibi görünüyor.