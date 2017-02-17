Turkcell Enerji Ticareti Yapabileceği Yeni Bir Şirket Kuruyor

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ enerji ticareti yapmak üzere 2 milyon dolar sermayeyle yeni bir şirket kuracağını KAP’a bildirdi. Peki bu şirketin faaliyetleri ne olacak?

Turkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptığı açıklamada tamamen kendi sermayesinde olan ya da daha açık bir dille Turkcell’in bünyesindeki bir şirket olan Turktell Bilişim Servisleri AŞ tarafından elektrik enerjisi ticareti, toptan ve perakende satışı gerçekleştirebileceği bir enerji şirketi kuracağını açıkladı.

2 milyon TL sermayeyle kurulacak şirketin tescili ve ilanı için gerekli işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte faaliyet izni için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ya lisans başvurusu yapacağı da belirtildi.

Peki Turkcell bu şirketle ne yapacak?

Günümüzde Microsoft, Facebook ve Google gibi büyük veri merkezlerine sahip olan şirketler maliyet açısından fazla olmasına rağmen yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyor ve bu kaynaklardan faydalanabilmek adına alt şirketleriyle bu faaliyetleri yürütüyor.

Açıkçası Turkcell’in bu şirketle birlikte nasıl bir adım atacağını bilmiyoruz ancak bizim tahminimize son dönemlerde ülkemizde büyük veri merkezlerinin açılması yönünde yapılan planları değerlendirdiğimizde ve Turkcell’in de veri merkezleri tarafında yaptığı yatırımları göz önüne aldığımızda Turkcell’in bu veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak adına böyle bir adım attığı yönünde. Elbette şirket tahminlerden çok daha farklı bir amaç için de hizmet verebilir.