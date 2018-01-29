Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, WhatsApp’ın son bir yılda 3 kez kendi özelliklerini kopyaladıklarını fakat hala kopyalamadıkları özelliklerinin bulunduğunu belirtti.

WhatsApp’la aralarında bir ‘kopyalama’ savaşı yaşandığını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, WhatsApp’la rekabet edebilmek adına anlık mesajlaşma uygulaması olan BiP’i geliştirdiklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“WhatsApp, Snapchat hatta Google, inanın kağıttan yapılmış kaplanlar gibi. 10 akıllı çocuğu koyduğunuz zaman dünyanın neresinden olurlarsa olsunlar, o teknolojiyi geliştiriyorlar. Siz o teknolojileri kendi güçlü altyapınız üzerinde kurduğunuz zaman müthiş yenilikçi çözümler ortaya çıkıyor. Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı. Biz yaptık, onlar bizi kopyaladı. Şu anda hala kopyalayamadıkları özellikler var."

BiP’teki anlık konum paylaşımı, bas konuş ve kurumlar için müşteri hesabı özelliklerinin WhatsApp’tan önce hayata geçirildiğini belirten Terzioğlu, BiP’te en fazla 6 kişinin dahil olabildiği ‘video konferans’ özelliğinin bulunduğunu fakat bu özelliğin henüz WhatsApp’ta bulunmadığını belirtti.

Yakın zamanda BiP’e para gönderme, iki telefon numarası tanımlama, ev veya iş telefonu ile faks numarasını ekleme gibi yeni özellikler ekleneceğini de belirten Terzioğlu, “Bunlar dünyada herhangi bir uygulamada bulunan özellikler değil. Dolayısıyla WhatsApp’ı arkamızdan daha çok koşturacağız” ifadelerini kullandı.