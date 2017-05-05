Turkcell'in en büyük hissedarı konumunda yer alan Telia, Turkcell'de elinde bulundurduğu hisselerden 1.7 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

Ülkemizin lider telekom operatörü Turkcell'in hisselerinin önemli bir kısmını elinde bulunduran İsveç merkezli Teila Company (TeilaSonera), daha önce Turkcell'i sansüre aracı olmakla suçladığı açıklamasıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise TeliaSonera'yı gündeme taşıyan şey Turkcell'deki hisselerinin bir kısmını satması oldu.

Turkcell'in %14 hissesine sahip olan TeliaSonera, Turkcell'deki hisselerinin %6.8'lik kısmını 1.77 mliyar dolar karşılığında sattığını belirtti. Satış işlemi sonucunda Telia şirketinin elinde tuttuğu hisseler %7.2 oranına gerilerken satış sonrası Turkcell'in hisse değerleirnde de düşüş yaşandı. Gerçekleştirilen satış işlemi sonucunda borsada Turkcell hisselerinin değeri %8 geriledi.

Peki Telia neden Turkcell'deki hisselerini sattı?

Birçok kişi Telia'nın Turkcell'deki hisselerini satmasını son günlerde Turkcell'in yaşadığı talihsiz olaylara bağlasa da Teila Company, hisse satışını kendi hizmetleri için farklı ülkelere yatırım yapacakları şeklinde değerlendirdi. Ayrıca Telia yaptığı açıklamada Turkcell Holding'te yaşanan durgunluğun aşılması için stratejik etkiler üzerinde bir etkiye sahip olduğunu düşünmediklerini söyledi.