Turkcell'in Dev Ortaklarından Telia, Turkcell'i Sansüre Aracı Olmakla Suçluyor!

Turkcell'in en büyük ortaklarından TeliaSonera, şirketi sansüre aracı olmakla suçladı.

Bildiğiniz gibi ülkemizde sıkça hem sosyal medya yasaklamaları hem de internete erişimle ilgili kısıtlamalar zaman zaman uygulanıyor ve devletin kararına göre operatörler bu karara uyuyor ancak Turkcell'in büyük ortaklarından Telia, bu kararları bir köşeye atarak Turkcell'in internet kullanımını kısıtladığını söylüyor ve Turkcell'i sansüre aracı olmakla suçluyor.

Daha önce de bu iddiasını dile getiren İsveçli telekom şirketi Telia, Turkcell'in bu sansürlere aracı olduğu düşüncesiyle rahatsızlığını dile getirirken büyük ortaklardan olmasına rağmen yönetimde söz sahibi olmadığını, buna bağlı olarak bu konuya müdahale edemediklerini söyledi.

Turkcell'den yanıt gecikmedi

Telia'nın bu iddiasına yanıt veren Turkcell ise tıpkı diğer operatörler gibi yasal zorunluluklar nedeniyle bu kararları uyguladığını, her zaman insan haklarının ve demokrasinin yanında olduklarını söyleyerek böyle bir sansürlemenin olmadığını belirtti.