Mobil operatörü Turkcell’in Güney Afrikalı MTN aleyhine açtığı 4.2 milyar dolarlık dava, Güney Afrika mahkemelerince kabul edildi.

Turkcell, ilk olarak 2012 yılında Johannesburg merkezli telekom operatörü MTN’yi rüşvet ve yolsuzluk yoluyla kazandığı ihale dolayısıyla dava etmiş fakat MTN, aleyhine yapılan tüm suçlamaları reddetmişti.

2004 yılında yaşanan ihale sürecinden 8 yıl sonra açılan dava ABD mahkemelerinden düşmüş, daha sonra yasal çekişmelerin yaşandığı Güney Afrika’ya taşınmıştı. Mahkeme, Turkcell’in talebini bu sefer olumlu karşıladı ve davayı kabul etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Turkcell Başkan Yardımcısı Serhat Demir, ‘Davanın Güney Afrika tarafından kabul edilmesinden dolayı son derece memnunuz’ dedi. Turkcell’in anlaşmak için olabilecek en erken tarih için baskı yapacağını söyleyen Demir, Güney Afrika mahkemeleri önünde yapacakları savunmayı dört gözle beklediklerini belirtti.

Elde edilen raporlara göre Güney Afrika Yüksek Mahkemesi, 5 Mayıs tarihinde MTN’nin yaptığı 30 itirazı birden reddetmiş ve davanın görülme aşamasının yolunu açmıştı.