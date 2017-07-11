Turkcell T80 Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu!

Turkcell T80 akıllı telefon tanıtıldı. Özellikleri ve fiyatı belli oldu! Tüm detaylar haberimizde!

Turkcell T serisi akıllı telefonların arasına bugün yapılan etkinlikle 5.2 inç ekranlı yeni bir model daha eklendi.

Turkcell’in ülkemizde hatrı sayılır miktarda satış rakamlarına ulaşan akıllı telefon serisi, bu yıl biraz gecikmeyle de olsa bugünkü Turkcell lansmanında tanıtıldı. Çift kamerası ve metal gövdesiyle öne çıkan cihaz, Turkcell’in şimdiye kadar toplam 2.7 milyon satan T serisine T80 adıyla eklenecek.

Tahmin edeceğiniz üzere Turkcell deneyimleriyle yüklü olacak telefon altın ve gümüş olacak şekilde iki renk seçeneğine sahip.

Fiziksel özellikler kısmında Turkcell T80, metal bir gövde, biri 12 biri 2 MP’lik çift arka kamera, 13 MP’lik ön kamera ve ön yüze yerleştirilmiş parmak izi okuyucuyu barındırıyor. İşlemci kısmında Qualcomm Snapdragon 435’e sahip cihaz 2 GB RAM’e sahip. Sahip olduğu işlemci sayesinde 300 Mbps mobil indirme hızına ulaşabilen cihaz Android 7.1.1 yüklü şekilde geliyor. 16 GB dahili hafıza microSD kart ile destekleniyor.

Sahip olduğu çift kamera sayesinde fotoğraflara üç boyut etkisi, derinlik ve fotoğrafı çektikten sonra bile istenilen yere odaklanabilmek gibi özellikler telefonda yer alıyor. Ön taraftaki 13 MP’lik kameranın ise gece çekimlerinde iyi olduğu ifade ediliyor.

Turkcell, T80’i 36 ay boyunca 39 TL’den başlayan fiyatlarla ya da peşin olarak 1299 TL’ye sunuyor. Telefonu satın alanlara da fizy, TV+, lifebox, Dergilik gibi servislerden 12 ay boyunca ücretsiz abonelik hediye ediliyor. Telefon 18 Temmuz’da satışa çıkarılacak. Eğer telefonu ön sipariş aracılığıyla satın alırsanız, Turkcell’in lansmanında yeni olarak tanıttığı 199 TL değerindeki T-VR’a da ücretsiz sahip oluyorsunuz.

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