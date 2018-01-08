Turkcell Sahte Kablosuz Şarj Cihazı Mı Hediye Etti?

Sihirli Elma yazarı Yekta Fırtına, geçtiğimiz günlerde yayınladığı yazısında Turkcell'den ön sipariş ile iPhone X aldığını, fakat Turkcell'in hediye etmesi gereken Varta kablosuz şarj cihazı yerine sahte bir kablosuz şarj cihazı gönderdiğini belirtti.

Apple’ın iPhone’ların 10. yılına özel olarak piyasaya sürdüğü iPhone X’u pek çok Apple hayranı uzun zamandır bekliyordu. Şayet 2017 yılı da akıllı telefon endüstrisi için iPhone X sızıntıları, eleştirileri ve övgüleri ile geçti.

Sihirli Elma yazarı Yekta Fırtına da iPhone X’u merakla bekleyenlerden biriydi. Cihazın ülkemizde oldukça yüksek fiyata satılması ve Apple’ın hızlı şarj adaptörünü dahi hediye etmemesi nedeni ile kampanyaları bekleyen Yekta Bey, en sonunda cihazı Turkcell’den aldı fakat aldığına pişman oldu.

Sihirli Elma’da yer alan habere göre Turkcell, ön sipariş ile iPhone X alan müşterilerine Varta marka bir kablosuz şarj cihazı hediye ediyordu. Bunun makul bir teklif olduğunu düşünen Yekta Bey, iPhone X’u Turkcell’den ön sipariş ile almış ve cihaz Turkcell’in vaat ettiği günde sorunsuz bir şekilde eline ulaşmış.

Turkcell’in sitesinde Varta kablosuz şarj cihazının 15 Aralık’ta gönderime başlayacağı yazıyordu. Günler geçmesine rağmen kablosuz şarj cihazı eline ulaşmayan Yekta Bey, 19 Aralık’ta Turkcell’i arayarak durumu belirtti ve 22 Aralık’ta ‘Varta’ kablosuz şarj cihazını eline aldı.

Kablosuz şarj cihazının kutusunu açan Yekta Bey, gelen cihazı görür görmez bir tuhaflık olduğunu fark etti. Zira gelen şarj cihazı ile Turkcell’in hediye edeceğini söylediği şarj cihazı arasında bariz farklar bulunuyordu. Hem Varta’nın hem de Turkcell’in sitesinde şarj pedi için metal gövdeye sahip olduğu yazıyorken, kutudan plastik gövdeli bir şarj cihazı çıktı. Aslına bakarsanız aşağıdaki görsellere bakarak iki cihaz arasındaki farkları kolaylıkla ayırt edebilirsiniz.

Kablosuz şarj cihazı hakkında kafasında pek çok soru işareti oluşan Yekta Bey, biraz araştırma yaparak Varta’nın sitesinde kutudan çıkan ürüne benzer bir kablosuz şarj cihazı bulunmadığını fark etti. Yekta Bey’in kablosuz şarj cihazından şüphelenmesine neden olan diğer sebepler ise kutu ve belgelerdeki yazım hataları, şarj kablosunun rengi, malzeme kalitesi şarj esnasında aşırı ısınma.

25 Aralık 2017 tarihinde BTK üzerinden konu ile ilgili şikayetini dile getiren Yekta Bey, faturada kendi adı yazmasına karşın ‘’Lütfen ürünü satın alan kişi şikayette bulunsun’’ gibi tuhaf bir yanıt aldı. Bunun üzerine 28 Aralık’ta Turkcell müşteri hizmetlerini arayan Yekta Bey, konunun çok ciddi olduğunu ve herhangi bir telefonun patlaması durumunda can ve mal kaybı dahi yaşanabileceğini belirtti.

Bu konuşmadan birkaç gün sonra Turkcell Online Mağaza Sorumlusu, Yekta Bey’i arayarak ‘Bu ürünün sahte olduğu kanısına nasıl vardınız?’ gibi bir soru yöneltti. Bunun üzerine BTK’da yer alan şikayetini ve ürün ile ilgili şüphe çeken durumları açıklayan Yekta Bey’e Turkcell yetkilisi kendisine yanlış cihaz gönderildiğini ve en kısa sürede değişim yapılacağını söyledi.

Yekta Bey ise bu değişim teklifinin konunun üzerine kapatmak için yapıldığını düşünerek en kısa sürede tüm hediye olarak gönderilen şarj cihazlarının toplanması gerektiğini ve kablosuz şarj cihazını Turkcell’e geri vermeyeceğini belirtti. Yekta Bey’in bu agresif hamlesine karşı tekrar kendisine geri dönüş yapılacağını belirten Turkcell’den henüz herhangi bir geri dönüş yapılmış değil.

Hediye olarak iPhone X kullanıcılarına gönderilen kablosuz şarj cihazlarının lityum-iyon pilleri şarj edeceğini ve cihazın ya da telefonun aşırı ısınması nedeni ile patlayarak can ve mal kaybına neden olabileceğini söyleyen Sihirli Elma ekibi, Turkcell’den bir açıklama bekliyor. Fakat Turkcell şu ana kadar konu ile ilgili sessizliğini koruyor.

Yekta Fırtına'nın konu ile ilgili Sihirli Elma'da yer alan yazısına buraya tıklayarak ulaşabilir, ayrıca konu ile ilgili Sihirli Elma YouTube kanalında paylaşılan açıklamaları da aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.