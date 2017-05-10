Turkcell, Türkiye genelinde aktif olarak hizmet veren tüm mağazalarını yenileyeceğini duyurdu. Bununla birlikte Turkcell Mağazaları Turkcell ve Turkcell Plus olarak ikiye ayrılacak.

Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinden olan Turkcell, ülke genelindeki parakende mağazalarını yeniliyor. Toplamda 1780 parakende mağazası bulunan Turkcell, mağazalarını yenilemek için iki farklı mağaza sistemine geçiş yapacak.

Turkcell ve Turkcell Plus isimleri ile iki farklı mağaza sistemine geçiş yapan Turkcell, yenilediği mağazalarını artıracak. İlk etapta 73 mağazayla başlayacak proje, 2017 yıl sonuna kadar hedefine ulaşmaya çalışacak. 1780 mağazanın hepsini yenileme kararı alan Turkcell, bunun için toplamda 540 milyon TL’lik bütçe ayırmış durumda.

Tüm mağazalarını yenileyecek Turkcell’in, 510 mağazası Turkcell Plus olacak. Turkcell Plus, daha merkezi alanlarda büyük firmalar olarak görev yapacak. Normal Turkcell ise “Mahallemdeki Turkcell” kampanyasıyla yoluna devam edecek.

Turkcell’in planları gerçekleşirse, yıl sonuna kadar tüm mağazalardaki posterler kaldırılacak ve bunun yerine dijital ekranlar konularak reklam yapılacak. Mağazalarındaki her şeyi dijitalleştirmek isteyen Turkcell, broşürleri de ortadan kaldırarak bilgilendirme amaçlı içerikleri dijital tarife ekranlarından sağlayacak.

İnternet erişimine ihtiyacı varsa Turkcell mağazalarına giderek ücretsiz internetin tadını çıkartabilecek müşterilere, satış sonrası destek verebilmek için “Akıllı Destek” alanı ayrılacak. Türkçe’yi bilmeyen ve işitme engelli müşterilerle Arapça, Rusça, İngilizce ve işaret dili ile iletişime geçebilmek için özel ekranlar sunulacak.

2018’in sonuna kadar müşteri sayısında %75’lik artış öngören Turkcell, yeni mağazalar açarak yeni çalışanlar için ekmek kapısı olacak. Turkcell’de Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, yaptığı açıklamada, “Tüm Türkiye’ye yayılmış mağazalarımızda büyük bir çalışma başlattık. Artık batıda, doğuda, kuzeyde, güneyde, her nerede olursa olsun, her mağazamızın hizmet standardı aynı olacak” dedi.

Bu yeni atılımla birlikte Turkcell mağazalarında yalnızca telefon, tablet gibi cihazlar değil, VR’lar, giyilebilir teknolojiler, drone’lar ev içi eğlence sistemleri de satılmaya başlayacak. Bu ürünlerden bazıları bir süredir satışa başlamıştı.

Kağıdı tamamıyla kaldırma kararı alan Turkcell, toplamda 20 milyon TL’lik bütçe ile tüm çalışanlarına tablet dağıttı. Turkcell’in yaptığı ve yapacağı bu yenilikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu atılımlar, kullanıcıların operatör seçiminde Turkcell’i tercih etmesini sağlayabilir mi?