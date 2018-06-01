Dijital servislerini genişletmek isteyen Turkcell, Rus internet devi Mail.ru ile iş birliği görüşmeleri gerçekleştiriyor. Her iki taraf da görüşmelerin olumlu sonuçlanacağından umutlu.

Dünyanın ilk dijital operatörü unvanına sahip olan Turkcell, Rusya'nın öncü ve yenilikçi internet şirketi Mail.ru Grubu ile Türkiye’deki servislerini geliştirmek ve dijital hizmetlerini dünya çapında genişletmek için iş birliğine gidiyor. İki dev şirket, başta sosyal medya ve e-posta çözümleri olmak üzere farklı internet hizmeti konusunda olası ortaklık durumlarını gözden geçiriyorlar.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Mail.ru Grubu ile görüşmelere büyük bir heyecanla başladıklarını belirtirken, görüşmelerin dijital hizmetleri tüm dünyaya genişletmenin bir adımı olacağını söyledi. Müşteri için en iyi alternatifler olacağını düşündükleri dijital çözümleri, yerel ihtiyaçlara göre özelleştirme konusunda deneyimli olduklarını vurgulayan Terzioğlu, "Bu deneyimlerimizi stratejik ortağımızla da paylaşacağız. Böylece bölgemizin en önemli oyuncularından biri olmayı, hizmetlerimizi dünyaya ihraç etmeyi ve yeni bir rekabet alanı yaratmayı amaçlıyoruz." dedi.

Mail.ru Grup Üst Yöneticisi Boris Dobrodeyev de Turkcell ile olası iş birliği hakkında açıklamalarda bulunurken, ‘’Dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden ve dijital dönüşümün öncülerinden Turkcell ile başarılı bir stratejik ortaklık kuracağımızdan eminiz. E-posta çözümlerimiz Turkcell'in dijital hizmet ekosistemini daha da geliştirebilir. Ayrıca sosyal ağlarımızın da Türkiye'de büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyor, Turkcell gibi güçlü bir yerel ortak sayesinde Türkiye pazarında büyük bir sosyal medya platformuna dönüşebileceğine inanıyoruz.'' dedi.