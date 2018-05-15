Turkcell, Ramazana Özel İki Kat İnternet Dağıtıyor!

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Turkcell, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte müşterilerini iki kat internet hediyesiyle sevindirmeyi planlıyor. 14 Haziran’a kadar devam edecek olan kampanyada, kullanıcılara kullandıkları paketteki internetin iki katı verilecek.

Hepimiz duymuşuzdur “Ramazan ayı, bereket ayıdır” sözünü. Turkcell’de bu noktada, kullanıcılarının karşısına özel bir kampanya ile çıkıyor. 14 Haziran Perşembe gününe kadar sürecek olan bu uygulamada, kişilerin SIM kartlarının 4,5G uyumlu olması bekleniyor.

Oldukça kolay bir şekilde kullanmaya başlayabileceğiniz kampanyada, BiP uygulamasını cihazınıza indirmeniz ve ardından keşfet içerisindeki “4,5G Ramazan Kampanyası” servisini takip etmeniz yeterli olacak. Sonrasında kullandığınız paketteki internet miktarınız otomatik olarak ikiye katlanacaktır.
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4,5G uyumlu SIM kartı olan tüm Turkcell müşterilerin kaydolabileceği bu uygulama sayesinde, kullanıcıların Ramazan ayı boyunca tüm internet ihtiyaçlarının karşılanacağını da söyleyebiliriz. Belirtilen kampanyadan kurumsal Turkcell müşterilerinin de faydalanabileceğini belirtmekte fayda var.

Etiketler: turkcell, ramazan, internet paketi
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