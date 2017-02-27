Ülkemizin lider operatörlerinden Turkcell, Mobil Dünya Kongresi'nde ön ödemeli kartı Paycell Card'ın resmi duyurusunu gerçekleştirdi. Peki bu kart ne gibi avantajlar sunacak?

Yaklaşık bir yıl önce kurduğu ödeme şirketi Paycell ile özellikle mobil ödeme tarafında kullanıcılara kolaylıklar ve fırsatlar sunan Turkcell, ülkemizde İninal ve ParaMara gibi ön ödeme kartlarına rakip olacak yeni ön ödemeli kartı Paycell'in duyurusunu MWC 2017'de gerçekleştirdi.

Özellikle gelişmiş ülkelerin %90'lık gibi büyük bir kısmının ön ödemeli kart kullandığını söyleyen Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu, Paycell Card ile birlikte ülkemizde bu alana bir katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Peki Paycell Card nasıl kullanılacak?

Turkcell İletişim Merkezleri ya da anlaşmalı mağazalardan isim gerekmeden satın alınabilecek Paycell Card, satın aldıktan sonra kartın aktivasyonunu tamamlamanızla birlikte kullanılabilir olacak. Paycell Card'a yine Turkcell İletişim Merkezleri'nden, anlaşmalı noktalardan, ATM'lerden ve anlaşmalı bankalardan havale / EFT yoluyla para yükleyebileceksiniz.

Sadece Turkcell müşterileri değil, herkes Paycell Card'ı satın alabilecek. Turkcell müşterileri içinse karta isim yazma gibi özel satın alma seçenekleri sunulacak.