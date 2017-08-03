Turkcell, Superbox isimli cihaz sayesinde 4.5G baz istasyonları üzerinden tüm evlere hızlı mobil internet hizmeti götürecek.

Ön satışına başlanan Superbox isimli cihaz, fibere erişemeyen ya da ADSL’den beklediği performansı alamayan kullanıcılar için iyi bir çözüm olacak gibi duruyor.

WTTH (Wireless to the Home) teknolojisi kullanılarak geliştirilen Superbox, içindeki SIM kart sayesinde baika bir internet şebekesine ihtiyaç duymadan bulunduğu yerde bulunan 4.5G baz istasyonuyla bağlantı kurup internet hizmeti sunabiliyor. Kablosuz olarak evlere 4.5G hızında internet sağlayacak cihazın ihtiyaç duyduğu tek şey, kullanılacağı bölgede bir elektrik prizinin olması.

Bu teknolojiyi kullanan ilk operatör olduklarını belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün şunları söyledi:

"Bu yeni teknoloji sayesinde, bulunduğu bölgede fiber interneti bulunmayan ve yalnızca ADSL hızıyla yetinmek zorunda olan aynı zamanda sabit internetini yazlığına da taşımak isteyen evler, kablolardan bağımsız, 4.5G hızında ev internetine kavuşacak. Mevcut sabit ürünlerle hız ve deneyim beklentisini karşılayamayan kullanıcılar, başka herhangi bir internet şebekesine ihtiyaç duymadan SIM kart takılı SUPERBOX cihazı üzerinden bulunduğu yerdeki 4.5G baz istasyonuna bağlanıp, 4.5G hızında internet hizmeti alabilecek."

Ön satışlarına başlanan cihaza öncelikle Turkcell Platinum müşterileri, Platinum uygulaması üzerinden başvuruda bulunabiliyorlar. Cihaza talepte bulunan müşterilerin evlerine gelecek Turkcell özel hizmet ekipleri evin kuruluma uygun olup olmadığını kontrol edecek, ardından kurulumunu yaparak internet kullanımını aynı anda aktif edecek.

Superbox’ta sunulan paketlerin ücretleri ise şu şekilde:

50 GB - 139 TL

100 GB - 199 TL

200 GB - 249 TL