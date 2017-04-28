Turkcell Superonline bugün yayınladığı bir basın duyurusuyla Adil Kullanım Kotası'nı tamamen kaldırdığı ilk paketini açıkladı. İşte bu paket hakkında tüm detaylar!

Hatırlayacak olursanız yaklaşık bir ay önce TurkNet, altyapıyı kendi sağladığı bazı bölgelerde Adil Kullanım Kotası uygulamasını kaldırdığını duyurarak internet kullanıcılarından olumlu tepkiler almıştı. Bu haberin üstünden pek fazla zaman geçmeden Turkcell'den de AKK'nın kaldırılması ile ilgili hamle geldi.

Turkcell Superonline, fiber altyapısının bulunduğu bölgelerde kullanıcıların Adil Kullanım Kotası'nı kaldırabileceği yeni internet paketi Platin Paket'i duyurdu. Platin Paket ile birlikte evdeki internet kullanıcılarına AKK'yı kaldırma imkanı tanıyor. Bu pakete uygun bölgelerde yaşayan Turkcell Superonline müşterileri, aylık 89TL fiyatla 25mbit hızla AKK olmadan interneti kurulum ve modem dahil olmak üzere paketten faydalanabiliyor.

Açıkçası AKK tüm operatörlerde kaldırılana kadar TurkNet ve Turkcell'den böyle adımlar görmemiz sevindirici ancak bir detay var ki Turkcell, AKK'yı kaldırmak için 25mbit hıza sahip paketin biraz üstünde bir fiyat istiyor. Elbette bu fiyat farkının fazla olmadığını hesaba katarsak şu durumda Superonline fiber kullanıcılarının ayda 89TL'lik bu pakete geçerek AKK'sız bir hayat yaşaması mümkün.