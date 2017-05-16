Turkcell SuperOnline 'Şaka Gibi' Kotalı Tarifelerini Duyurdu!

Turkcell SuperOnline, gülünç kotalarda yüksek fiyatlar talep ettiği kotalı internetini duyurdu. Kotalı internet dışında kotasız tarifeler çalışmaya devam ediyor.

1 Mayıs’tan itibaren AKK’de yeni sisteme geçildi. Sarsıntılı bir geçiş süreci yaşanmasından ötürü olayın yankıları dur durak bilmiyor. Her firmanın ayrı telden çalması kullanıcıların kafalarını karıştırırken, AKK sonrası kotalı tarife olayı kullanıcıların iyiden iyiye canını sıkmaya başladı. Daha önce konuya ilişkin yaptığımız videoda, firmaları arayarak konu hakkında bilgi almıştık. Aldığımız bilgilerde bile her firma ayrı ayrı açıklamalar yapmıştı.

Turkcell’in ilk başlarda olmayacağını söylediği kotalı tarifeler, sonunda yayınlandı. Her firmanın bir süre sonra kotalı tarifeye geçeceğini söyleyen Kablonet müşteri hizmetlerinin söyledikleri gerçek olur mu bilinmez, ancak Turkcell Superonline kotalı tarifelerini sonunda duyurdu. Bu durum hemen sinirlenmenize sebep olmasın, çünkü Turkcell’de yalnızca kotalı değil kotasız internet paketleri de yer alıyor.

Kotalı paketlerde yer alan kotalar, bize gülünç seviyelerde geldi. Örneğin 100 Mbps gibi yüksek hız bulunan internette, 20 GB gibi kota ile 89 TL’lik ücret belirtilmiş. 100 Mbps gibi yüksek bir hızın 20 GB’lık kotayı 1 saatte dolduracağı düşünülürse, bu rakamların gülünç olduğunu söylemek gerekiyor. 5 Mbps hıza 5 GB kota sunan Turkcell SuperOnline, 44 TL gibi yüksek bir ücret sunmayı tercih etmiş. Bu tarifeleri tercih eden olur mu bilinmez, ancak yayınlanan tüm paketler arasında en yüksek kotanın 25 GB olduğunu belirtelim. Turkcell SuperOnline’ın yayınladığı tüm kotalı tarifelere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, bu kotanın üzerinde gerçekleştirilen internet aşımları, MB başına 0,015 TL olarak fiyatlandırılacak. Bu fiyatlandırmanın, çok yüksek rakamlara çıkmayacağını belirtmek gerekiyor. Çünkü kotalı paketlerde faturalandırılacak maksimum tutarın, aynı hızın(en düşük ücretli) limitsiz tarifesinin iki katından fazla olamayacağı açıklandı.

Tahminlerimiz Turkcell’in bu tarifeyi, küçük çocuklarına sınırlı internet sağlamak isteyenler için sunduğu yönünde, ancak bu fiyatlara bu kadar düşük kotalı internet için mantıklı bir açıklamanın yapılması gerek. Sonuçta bazı programlarla internet çocuklara yasaklanabilir.

Son olarak Turkcell SuperOnline’in Limitsiz tarifelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sizin bu tarife ücretleri hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Birkaç hafta önce tam da bu konuyla ilgili bir video hazırlamıştık. Dilerseniz aşağıdan izleyebilirsiniz.