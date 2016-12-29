Turkcell T80 Muhtemelen Çift Arka Kamera İle Geliyor!

Turkcell’in ZTE üzerinden ürettiği T serisine gelecek yeni üye çift kamera ile geliyor olabilir.

Türkiye’de bildiğiniz gibi Turkcell’in T serisi fazlasıyla ilgi görmekte. Bu telefonları ise ZTE’ye ürettiren Turkcell, son olarak T60’ı ZTE Blade V6’nın bir varyasyonu, T70’i ise Grand X3 benzeri olarak piyasaya sürmüştü. Şimdi ise ZTE’nin V serisinin yeni üyesi olan V8 ortaya çıktı.

Özellikle 13MP ön kamera ve çift arka kamerası ile dikkat çekecek olan ZTE Blade V8, 1.4 GHz hızındaki sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 çipseti, 3 GB RAM ve 32 GB depolamaya sahip olacak.

Buradan hareketle Turkcell T80’in de bu şekilde gelebileceğini ve çift arka kamerası ile ön plana çıkacağını düşünüyorum. 13MP+2MP arka kamerasıyla iPhone’daki bokeh efektini verebilecek olan ZTE Blade V8 ya da müstakbel Turkcell T80, stereoskopik çekim desteğiyle 3D görüntü çekebilecek ve sanal gerçeklik gözlüğüyle bu fotoğraflarda oldukça gerçekçi bir deneyim vadedilecek.

Son olarak 5.2 inç Full HD bir ekran ve Android 7.0 Nougat’ya sahip olacak olan cihaz, bakalım Turkcell’in tercihi olarak gelecek mi, hep beraber göreceğiz..