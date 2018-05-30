Turkcell, Taksi Uygulaması Taxi 7x24’ü Duyurdu!

Tetaş Elektronik ve Turkcell iş birliği ile geliştirilen Taxi 7x24, taksi çağırmayı, konum takip etmeyi ve ödeme yapmayı son derece kolay hale getiriyor. Uygulama aynı zamanda Uber'in de doğrudan rakibi konumunda.

Tetaş Elektronik, yeni nesil taksi platformu olan Taxi 7×24’ün mobil iletişim, içerik ve ödeme altyapısı için dijital operatör olma hedefi ile yola çıkan Turkcell ile iş birliğine gitti ve günümüz taksilerini dijital hale getirecek Taxi 7×24 uygulamasını kullanıma sundu. Uygulama ile taksilerin mevcut konumları anlık olarak izlenebiliyorken, taksimetreler de yine aynı merkezden otomatik olarak güncellenebiliyor.

Taxi 7×24 platformu dahilinde her taksiye biri taksi şoförü, biri de yolcunun kullanımında olacak şekilde iki adet tablet konulacak. Şoför, tablet üzerinden taksi çağrılarını alıp navigasyonu takip ederken, yolcular da tablet üzerinden internete ya da kendilerine sunulan içeriklere ulaşabilecekler.

Taxi 7×24 platformu, Turkcell servisleri ile de entegre edilmiş olacak. BİP uygulaması sayesinde yolcular tek bir tuş ile taksileri kapılarına kadar çağırabilecekler. Ayrıca Taxi 7×24 kullanıcıları Turkcell’in ödeme sistemi olan Paycell üzerinden yolculuk ücretlerini ödeyebilecekler. Bununla birlikte kredi kartı ile yapılan ödemelerde de yine Paycell altyapısı kullanılabilecek.

Platformun Türkiye’de bir ilk olduğunu ve yolculuklarda dijital dönemi başlattığını belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, ‘’Dünyanın ilk dijital operatörü olarak bu alanda edindiğimiz tecrübelerimizi hemen her sektörle paylaşmaya ve ülkemize değer katmaya devam ediyoruz.’’ derken, dünyada dijital dönüşüm ihtiyacının en yoğun olduğu sektörlerin başında taksi sektörünün geldiğini belirten Tetaş Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin İncekara da söz konusu ihtiyaçlara cevap verilmediği için sektörde yeni alternatifler oluştuğunu söyledi.

Taxi 7×24 uygulamasını buraya tıklayarak Android, buraya tıklayarak da iOS cihazınıza indirebilirsiniz.