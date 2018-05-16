Türkiye'nin önde gelen operatörlerinden olan Turkcell ve Türk Telekom, Ramazan ayına özel olarak kullanıcılarına bol keseden hediye dağıtıyor. Vodafone ise sessizliğini korudu.

‘Ramazan ayı, bereket ayıdır.’ sözünü hepimiz duymuşuzdur. Yıllardır Türk insanın birbiri ile iletişim kurmasını sağlayan operatörler Turkcell ve Türk Telekom, Ramazan ayına özel olarak kullanıcılarına sundukları hediyeler ile Ramazan bereketini mobile de yansıtıyorlar. Vodafone ise kullanıcılarına Ramazan ayı için şu ana kadar herhangi bir hediye sunmadı.

Turkcell’in 14 Haziran Perşembe gününe kadar SIM kartı 4,5G uyumlu olan kullanıcılarına BiP uygulamasını indirip keşfet içerisindeki “4,5G Ramazan Kampanyası” servisini takip etmeleri halinde bir ay boyunca tarifelerindeki interneti ikiye katlayacağını dün yaptığımız haber ile zaten duyurmuştuk.

Fakat Türk Telekom da kullanıcılarını unutmadı. SAHUR yazıp 5555 SMS gönderen hem faturalı hem de faturasız Türk Telekom kullanıcıları, yine 14 Haziran’a kadar 02:00 - 06:00 saatleri arasında kullanabilecekleri 10GB mobil internetin sahibi olacaklar. Kampanya hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.