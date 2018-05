Yerli dijital televizyon platformu Turkcell TV+, platforma dünya çapında popülerliği devam eden 50 yeni diziyi daha ekledi.

Turkcell’in sahibi olduğu yerli dijital televizyon platformu olan TV+, içerik portföyünü genişletmeye devam ediyor. Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ve dünyada son dönemin en popüler dizileri arasında yer alan 50 yeni dizi, TV+ abonelerinin beğenisine sunulacak.

Turkcell TV+’ın yayınlayacağı dizilerin başında ise Türkiye'de ilk kez ve sadece TV+ ekranlarında yer alacak olan başrollerinde Angelina Jolie, Anthony Hopkins ve Robin Wright gibi isimlerin yer aldığı fantastik ve bilim kurgu türünün merakla beklenen dizisi ‘Beowulf, Ölümsüz Savaşçı’ yer alıyor.

Bunun dışında Legion, Blindspot, The Following, Vikings, Ash vs Evil Dead, Crossing Lines, Medici: Masters of Florence gibi 50 farklı yeni dizi daha TV+ aboneleri ile buluşuyor. TV+ aboneleri, platformda yer alan tüm yeni ve eski dizilere tvplus.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirler.