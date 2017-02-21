Turkcell ve Yandex Yerli Arama Motoru Üzerine Çalışıyor Olabilir!

Rus haber sitesi tarafından yayınlanan bir habere göre Turkcell ve Yandex, "Yaani" isimli bir arama motoru geliştiriyor.

Bildiğiniz gibi Rusya merkezli arama motoru devi Yandex, Türkiye pazarına Google'ı tahtından etmeyi amaçlayarak girmişti ve özellikle spor kulüpleriyle yaptığı reklam çalışmaları sayesinde arama motoru kullanım oranının %2'sine ulaşmıştı. Hala Türkiye pazarında Google ile arasında %90'a yakın fark olan Yandex, Türkiye pazarındaki payını arttırmak için Turkcell ile iş birliğine gidiyor.

Bir Rus haber sitesinin belirttiğine göre Turkcell ve Yandex ortaklığıyla bir arama motoru geliştirilecek arama motorunun ismi "Yaani" olacak. Daha da ilginç olan, bu arama motoru Rus haber sitesi tarafından Türkiye'nin yerli arama motoru olacağı şeklinde nitelendiriliyor. Arama motorunun sahip olacağı söylenen "yaani.com" alan adının bilgilerine baktığımızda ise Turkcell adına tescillendiğini görüyoruz.

Alan adı her ne kadar Turkcell adına tescillenmiş olsa da Rus arama motoru Yandex'in alt yapısının kullanılacak olması "yerli" kavramının doğruluğunu sorgulatmıyor değil. Elbette henüz Turkcell ve Yandex kanadından resmi bir açıklama gelmediği için şirketlerin bu arama motoruna "yerli" dediğini söylemek yanlış olur. Hep birlikte bekleyip bu ortaklığın sonucunda nasıl bir ürün çıkacağını göreceğiz.