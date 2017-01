Turkcell bugün itibariyle ülkemizde destekleyen iPhone modellerine sahip Turkcell müşterilerinin kullanabileceği VoWiFi özelliğini devreye soktu. Peki VoWiFi nedir? Tam olarak ne işimize yarayacak?

Ülkemizde 4.5G'nin hayatımıza girmesiyle birlike kısa sürede LTE ağı üzerinden HD kalitesinde telefon görüşmesi yapmayı sağlayan VoLTE özelliğini ülkemizde kullanıma sunmuştu. Şimdi ise Turkcell özellikle yurtdışına seyahat eden müşterilerinin çok işine yarayacak VoWiFi özelliğini ülkemizde kullanıma sundu.

Artık Turkcell'in VoWiFi özelliği sayesinde akıllı telefonu VoWiFi destekleyen kullanıcılar çekim sorunu yaşanan yerlerde WiFi teknolojisi sayesinde daha iyi bağlantı sunarken yurtdışına çıkan ve VoWiFi özelliği aktif olan Turkcell kullanıcıları VoWiFi'ın olduğu diğer ülkelerdeyken de bu özellik sayesinde normal tarifesindeki konuşma dakikalarını ek ücret ödemeden kullanabilecek. Kısacası VoWiFi özelliğiyle kullanıcılar başka bir operatörün mobil ağına girme ihtiyacı duymadan WiFi üzerinden HD ses kalitesinde iletişim kurabilecek.

Hangi telefonlar destekliyor?

Turkcell'in VoWiFi özelliğini şu an için sadece VoWiFi desteği olan iPhone kullanıcıları kullanabilecek. Şu an için iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone SE modelleri VoWiFi özelliğini destekliyor.

Android kullanıcıları bu özelliği nasıl kullancak?

Elbette cihazı destekleyen Android cihaz sahipleri de VoWiFi özelliğini kullanabiliyor ancak ülkemizde birçok Android üreticisi daha önce VoWiFi kullanılabilir olmadığı için yazılımsal olarak VoWiFi'a destek vermiyor. Bunun için telefonunuza VoWiFi özelliğini kazandıracak güncellemeyi bekleyebilir ya da telefonunuzun VoWiFi destekli olup olmadığını Turkcell'den öğrenebilirsiniz.