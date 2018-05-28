Turkcell, Yerli Otomobil İçin Yapacağı Katkıları Açıkladı

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Yerli otomobil projesinde, akıllı ulaşım teknolojilerini geliştirme, suni zeka, lokasyon bazlı bilişim sistemleri ve akıllı sürüş teknolojileri konusundaki Ar-Ge çalışmalarıyla ortaklığa katkıda bulunacağız" dedi.

Terzioğlu, yaptığı açıklamada "Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılımıyla imzalanan Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü ile Türkiye'de artık rekabetin, altyapıya erişimin kısıtlanmasından altyapı üzerinde verilen dijital servislerin zenginliğine ve kalitesine doğru dönüşeceğini" ifade etti.

Bu açılımın, Türk ekonomisi adına oldukça önemli olduğunu belirten Terzioğlu, 2,5 senelik bir sürecin nihayetinde gelinen yerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kaan Terzioğlu, Ortak Altyapı Şirketi kurulması için operatörlerin bir araya geldiğini hatırlatarak, Türkiye'nin dijital altyapısını beraber oluşturmak gayesiyle Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü kapsamında bütün tarafların güç birliği yaptığını kaydetti.

Terzioğlu, şöyle devam etti: "Protokol kapsamında iki önemli aktivite olacak. Bunlardan birincisi, mevcut altyapıların paylaşımı. Artık herkes elindeki altyapıyı diğer şirketlerle paylaşacak ve hizmeti iyi olan kazanacak. İkinci konu, eksikliklerin yapılması. Bu konuda fikir birliğindeyiz. Eksiklikleri paylaşarak, zaman zaman birbirimizin adına sorumluluklar üstlenerek ve yeni yaptıklarımızı da paylaşıma açarak, yatırıma devam edeceğiz. Amacımız, Türkiye'nin her yerinden internete erişebilecek, her noktasındaki mobil altyapıyla internete fiberle bağlayacak bir sonuca ulaşmak."

Gerçekleştirilen çalışmaların 5G'nin de altyapısını oluşturduğunu vurgulayan Terzioğlu, dijital altyapının fiberle güçlendirilmesiyle Türkiye'nin, Endüstri 4.0'da artık çok daha hızlı hareket edebileceğini dile getirdi. Terzioğlu, 5G teknolojilerinin Türkiye'de çok daha hızlı yaygınlaşacağına işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde 5G'nin kullanımına ilişkin yeni frekansların tahsisini bekliyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile bu konuda iş birliği içindeyiz" dedi.

4G ihalesine girerken spektrumun, teknolojiden bağımsız hale getirildiğine dikkati çeken Terzioğlu, bunun 5G adına alınan en önemli kararlardan biri olduğunu zira 5G teknolojisinin, farklı spektrumların bütünleştirilerek, birleştirilerek sunulan bir hizmet olduğunu belirtti.

Yeni frekanslara ilişkin yeni belirlenecek standartların 3,5 Ghz ve üzeri frekans seviyelerinde belirlenerek, ihalelerinin gerçekleştirileceğini söyleyen Terzioğlu, "Bu ihalede, biz büyük bir iştahla yer alacağız. Türkiye'nin 5G'ye hazırlanmasında öncü rolümüzü sürdüreceğiz" diye konuştu.

Turkcell'in yerli otomobil hususunda ortak girişim grubunda bulunduğunu hatırlatan Kaan Terzioğlu, telekomun artık kendi başına bir sektör olmadığını, tüm sektörlerin bir parçası durumuna geldiğini dile getirdi.

Kendileri açısından stratejik olan ulaştırma, enerji, sağlık, eğitim ve tarım alanlarında Turkcell olarak nasıl bir rol oynayacaklarını planladıklarını söyleyen Terzioğlu, sektörlerdeki iletişim ve bilişim teknolojileri ile dijital servislerin platformunu sağlayacaklarını vurguladı. Terzioğlu, Türkiye'nin yerli otomobil projesine, akıllı ulaşım teknolojilerini geliştirme, suni zeka, lokasyon bazlı bilişim sistemleri ve akıllı sürüş teknolojileri hususunda yapacakları Ar-Ge çalışmalarıyla buradaki ortaklığa katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Bünyelerinde 800'ü Türkiye'de 200'ü Belarus'da olmak üzere 1000 Ar-Ge mühendisi bulundurduklarını kaydeden Terzioğlu, söz konusu mühendislerin, farklı sektörlerde dijital servislerin geliştirilmesine dair yazılımlar geliştirdiğini bildirdi.

Otomotiv grubundaki çalışmaların gelişim süreci ile yerli otomobil konusundaki yatırım sürecinin beraber yürüdüğüne dikkati çeken Terzioğlu, "Biz önümüzdeki dönemde, aylar içinde Türkiye'nin Akıllı Sürüş Teknolojileri ile alakalı ilk ürününü pazara sunacağız" dedi.

Kaan Terzioğlu, Akıllı Ulaşım Teknolojileri ve Endüstri 4.0'daki yatırımlarının sürdüğüne vurgu yaparak, çalışan sayısının %20'sinin araştırma ve geliştirmeye odaklandığını sözlerine ekledi.